Казахстанский художник удостоен премии «За безъядерное будущее»

Присуждение премии является знаком признания проводимой Казахстаном работы по информированию международной общественности об угрозах и последствиях испытаний ядерного оружия.

Казахстанский художник, Почетный посол Проекта АТОМ Карипбек Куюков объявлен лауреатом премии 2018 года «За безъядерное будущее», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Решение членов международного жюри было опубликовано 16 июля на сайте Фонда Премии «За безъядерное будущее». Церемония вручения пройдет в октябре этого года в Зальцбурге (Австрия).

Вместе с казахстанским активистом премии удостоены Джефри Ли из Австралии и Линда Уолкер из Великобритании. Еще две почетные премии присуждены французской паре активистов Дидье и Полет Ангер и их австрийскому единомышленнику Питеру Вейшу.

По мнению художника, присуждение премии является знаком признания проводимой Казахстаном работы по информированию международной общественности об угрозах и последствиях испытаний ядерного оружия.

«Данная премия – заслуга всего Казахстана! Это – оценка огромной и тяжелой работы нашей страны, Президента Нурсултана Назарбаева – инициатора Проекта АТОМ. Наша республика своим личным примером показала, как нужно бороться за ядерное нераспространение и разоружение, и стала подспорьем для других государств мира, колеблющихся в вопросе принятия решения за или против безъядерного будущего», – подчеркнул лауреат международной премии К. Куюков.

Проект АТОМ (Abolish Testing, Our Mission – Отмена испытаний – наша миссия) является важной инициативой Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в сфере глобального ядерного разоружения и общественной дипломатии. Данная инициатива была озвучена на международной конференции «От запрета ядерных испытаний – к миру, свободному от ядерного оружия» в Международный день действий против ядерных испытаний ООН 29 августа 2012 года в Астане.

За шесть лет с момента объявления Проекта АТОМ проведена существенная работа по его продвижению как внутри страны, так и за рубежом, включая презентации инициативы по всему миру и организацию выставок картин К. Куюкова, который сам является жертвой ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. На данный момент более 300 000 человек из 100 стран мира подписали онлайн-петицию Проекта АТОМ с призывом к лидерам мира обеспечить скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В качестве активного борца за прекращение испытаний ядерного оружия и, в конечном итоге, за освобождение мира от ядерного оружия в 2017 году Почетный посол Проекта АТОМ К. Куюков был приглашен на церемонию вручения Нобелевской премии мира за усилия в уничтожении ядерного оружия, присужденной Международному движению по запрещению ядерного оружия.

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