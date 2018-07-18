Монаха подозревают в убийстве девушки при изгнании "злых духов"

Она, выпив сразу большое количество "целебной воды", потеряла сознание и вскоре умерла.

Бывший буддийский монах, подозреваемый в убийстве 18-летней девушки по неосторожности в ходе ритуала изгнания злых духов, арестован в родной деревне в северо-восточной таиландской провинции Чайяпхум, куда он вернулся после трехмесячного нахождения в розыске, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Bangkok Post.

Мужчину 43 лет, снявшего с себя монашеский сан после смерти девушки, подозревают в неосторожном применении "медицинского средства собственного изготовления, так называемой целебной воды", во время церемонии изгнания злых духов из тела 18-летней девушки. Она, выпив сразу большое количество "целебной воды", потеряла сознание и вскоре умерла.

Врачам так и не удалось установить причину смерти. Известно, что перед потерей сознания у девушки проявился симптом отравления или аллергии – обильная рвота. По мнению следствия, у погибшей могла быть аллергия на один из ингредиентов "целебной воды".

Бывший монах заявил на допросе, что намерения убивать девушку у него не было. Он увидел у нее на шее темный "знак", который счел тяжелым проклятием и вселением в девушку злого духа. Ее смерть стала шоком для монаха, который до этого несколько лет успешно "лечил" своей "целебной водой" алкогольную, табачную и наркотическую зависимость у жителей своей провинции, пишет газета.

Бывший монах сообщил полиции, что три месяца назад, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело, он бежал в соседнюю провинцию, прошел в одном из храмов процедуру выхода из монашества и под своим давно забытым всеми мирским именем отправился в провинцию Краби на юг Таиланда, где устроился на рыболовный траулер и ушел в море. Сойдя на берег через три месяца, мужчина решил навестить родные места и был арестован.

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