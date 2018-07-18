В Атырау горят 17 гектаров природного резервата

В помощь пожарным привлечен вертолет "Казавиаспас".

В Атырау на территории государственного природного резервата "Ак жайык" загорелся камыш. Площадь пожара составила 15-18 гектаров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

"В тушении задействованы личный состав "Ак жайык" (30 человек личного состава и 6 единиц техники), а также 20 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Атырауской области. Учитывая эффективность тушения с воздуха тушение производилось также при помощи вертолета МИ-8 Казавиаспас Комитета по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Вертолет Казавиаспас уже осуществил 23 сброса воды. Каждый сброс нес в себе по 3 тонны воды, что позволило локализовать пожар. Предварительно общая площадь тушения пожара камыша составляет 17 га.

Сейчас на месте работает личный состав резервата "Ак жайык".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!