Mitsubishi Delica снесла знаки на оживленном проспекте Алматы
Обошлось без пострадавших.
Фото : Zakon.kz18 июля 2018, 14:29
В Алматы произошло ДТП с участием Mitsubishi Delica, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам водителя минивэна, он следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Между улицами Жансугурова и Ратушного находится надземный пешеходных переход. Водитель Delica утверждает, что неизвестный перебегал дорогу прямо под надземным переходом. Чтобы избежать столкновения он "дал по тормозам" и вывернул руль. Минивэн вылетел на разделитель и проехал по нему около 50-60 метров, снося по пути установленные дорожные знаки. Один из знаков угодил во встречную Газель и выбил госномер.
Пешеход не остановился и убежал. Обошлось без пострадавших.
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