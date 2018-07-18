Мама погибшей студентки Томирис Байсафа: Она одна так умела улыбаться и одеваться

Женщина рассказала о разнице между людьми.

Мама Томирис Байсафа опубликовала трогательный пост с рассуждениям о разных типах людей, сообщает Zakon.kz.

"Она одна так умела улыбаться и одеваться. Продолжение про людей. Рассуждения вслух", - озаглавила пост Жанна Ахметова.

Жанна Ахметова пустилась в рассуждения о том, в чем разница между "людьми" и "нелюдями". Также в посте она привела ряд имен, к кому может относится обращение, однако сразу же отметила, что любые совпадения случайны.

"Есть люди. А есть нелюди. И это совсем не значит что они плохие. Они просто такие. Это наверное не их вина, их такими вырастили. Из людей есть ещё ваши друзья, которые не бросят, которые рядом, которые знают что трудно, и вы сейчас не в лучшей форме, но на то они и друзья... А из нелюдей, есть те, кто хуже того, кто убил физически, это предатели. Они думают что если человека нет, то им можно все. Можно врать, клеветать, оговаривать, подделывать документы, делать вид что не дружили. Всякие, у которых спрашивали прежде чем дружить "ты друг или сосиска", у вас же спрашивали... Любые совпадения случайны", - написала женщина.

После этого Ахметова сделала вывод, что, может, те самые "нелюди" не такие уж и плохие.

А может вы неплохие, жизнь такая бывает. такая чистая, может и грубая, и не самая сладкая, но такая душевная. когда ты можешь ненавидеть, но так же сильно любить и уважать. Не просто друг на два три слова, а на гораздо больше. когда не соврут, когда скажут спасибо. Свои камни не все друг другу дарят. Дорогие друзья. Со всеми рогами и углами. Когда ценят. Не найдут замену, и не продадут душою. За копейку, за ветер, за холод. чтобы не шептали, посмотрите в глаза.. Ведь волшебные, а главное - почувствовать тепло или", - неожиданно закончила изречение расстроенная мать.

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