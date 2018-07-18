СМИ: родители смогут выбирать внешность будущих детей

Благодаря технологии можно задать желаемый рост ребенка, изменить цвет глаз и волос.

Британские родители смогут выбирать желаемые черты своих будущих детей. Как сообщает газета The Independent, это стало возможным благодаря технологии редактирования генов, позволяющей внести изменения в молекулу ДНК человеческого эмбриона, пишет ТАСС.

Ранее генетическая модификация ДНК эмбриона человека в Соединенном Королевстве считалась "морально неприемлемой". В последнем докладе британского Нуффилдского совета по биоэтике отмечается, что такая процедура осуществима при условии, что она не приведет к увеличению социального неравенства. Метод редактирования генов, известный как CRISPR, используется в основном для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики развития рака и слабоумия, но эксперты не исключают возможности его применения в косметических целях, включая создание желаемого роста ребенка или изменение цвета его глаз и волос. По мнению экспертов, это сделает малыша более успешным.

"Мы слишком много думали об этом и пришли к выводу, что само по себе вмешательство в наследуемый геном не является морально неприемлемым", - убежден профессор Нуффилдского совета по биоэтике Карен Юнг. По его мнению, внесение изменений в молекулу ДНК человека возможно лишь при выполнении двух условий. Во-первых, такая процедура должна привести к устранению серьезных болезней и улучшению физических свойств организма. Во-вторых, она не должна способствовать росту дискриминации и разделению общества. "Не часто вы находитесь в положении, когда возможно выбрать такое развитие, которое подходит вам, и вы обладаете достаточным количеством времени, чтобы очень тщательно подумать о том, подходит оно вам или нет", - полагает один из авторов доклада профессор Лич Скалли.

Эксперты подчеркивают, что любые эксперименты по редактированию генетического материала человеческих эмбрионов должны строго регулироваться Управлением по фертилизации и эмбриологии человека и проводиться только после получения согласия пациента. При этом все лица должны находиться под строгим контролем по причине возможного проявления побочных эффектов. Первые испытания по излечению взрослого населения от серьезных генетических заболеваний, таких как СПИД, рак и серповидноклеточная анемия, должны начаться в Европе и США уже в этом году.

В настоящее время законодательство Великобритании не позволяет редактировать наследственную генетическую информацию, содержащуюся в эмбрионе человека, хотя для строго контролируемых опытов возможны определенные допущения. В частности, в научных целях ученым разрешено модифицировать ДНК эмбриона только в течение 14 дней, после чего молекула должна быть уничтожена. Ее дальнейшая имплантация в матку является незаконной. После проведения всесторонних консультаций и голосования британский парламент принял поправки, разрешающие использование технологии редактирования генома человеческого эмбриона. Как считают специалисты, первые дети с модифицированной ДНК могут появиться на свет уже в этом или в начале следующего года.

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