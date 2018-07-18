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Видео с потасовкой молодого человека и полицейских попало в соцсети

Также в конфликте участвовало несколько женщин, грубо отталкивающих стражей порядка.

Фото : кадр из видео18 июля 2018, 14:57

В группе instagram instavideokz появилось видео конфликта парня и нескольких женщин, которые оказывают сопротивление полицейским, сообщает Zakon.kz.

В ролике трое женщин пытаются отбить из рук сотрудников полиции молодого человека. Вся толпа действует грубо и отталкивает представителей закона. В один из моментов потасовки молодой пытается вырваться, в это время полицейский достал газовый баллон и направил его на нарушителя.

Женщины, находившиеся рядом, пытались помочь молодому человеку.

После применения баллончика, молодой человек начал убегать, полицейские бросились догонять. Город и дата событий неизвестны.


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