В "Правительстве для Граждан" произошли кадровые перестановки в правлении

В госкорпорации сменились заместители у Аблайхана Оспанова.

В составе правления госкорпорации "Правительство для граждан" произошли изменения: на смену заместителям Председателя Правления Галыму Каркинбаеву и Кантару Орынбаеву назначены Дастан Джантелиев и Оксана Винник, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Дастан Темиралиевич Джантелиев родился в 1985 году. Выпускник Казахского Национального технического университета им. К. Сатпаева по специальности "Горные машины и оборудование – инженер". Имеет дипломы финансиста, юриста и магистра землеустроитьства. Трудовую деятельность начал c 2009 года техником-землеустроителем в РГП "ГосНПЦзем". Работал на различных руководящих должностях в городе Алматы и Алматинской области в структуре РГП "НПЦзем", а также в центральном аппарате предприятия. С 2016 года являлся директором Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы, после трансформации - Директором филиала "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы.

В июле 2018 года назначен на должность Заместителя Председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Оксана Викторовна Винник родилась в 1977 году. В 1998 году окончила Казахский Национальный Технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности "Финансовый менеджер в нефтяной и газовой промышленности".

Трудовую деятельность начала в 1998 году в нефтяной компании "КазГерМунай", с 2007 года работала на руководящих должностях в коммерческой структуре, где занималась финансовыми и административно-юридическими вопросами. В октябре 2016 года заступила на должность заместителя председателя правления АО "Республиканская газета "Казахстанская правда".

В июле 2018 года назначена на должность заместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

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