Мигранту из Таджикистана запретили въезд в Россию до 2057 года

Мухамадризо говорит, что не объяснив причину такого сурового решения, уже 14 июля его отправили обратно в Турцию рейсом Москва - Стамбул.

Сразу на 39 лет запретили российские власти въезд в страну молодому мигранту из Таджикистана Мухамадризои М. Он до 1 апреля 2057 года, когда уже выйдет на пенсию, не может въехать на территорию РФ. Мухамадризо 12 июля прибыл в аэропорт Жуковский из Стамбула, но уже 14 июля был отправлен обратно в Турцию с запретом на 39 года пишет akhbor.com.

Молодой гражданин Таджикистана сообщил 18 июля новостному сайту «Ахбор», что его депортировали из России и запретили въезд в эту страну на 39 лет.

Мухамадризои М. прилетел в аэропорт Жуковского 12 июля рейсом Стамбул – Москва, но был остановлен на линии паспортного контроля: «Меня и нескольких граждан Узбекистана, также прибывших из Турции, не впустили на территорию РФ и задержали. Никто не объяснил нам причину задержания и того, почему мы не имеем право въехать на территорию РФ.»

Но Мухамадризо еще сильнее удивился, когда прочел решение суда о его выдворении с территории России. В решении русским и таджикским языками написано, что Мухамадризои М. «разъяснено, что в соответствии с пп.1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона N 114-Ф3 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда на территорию Российской Федерации» ему не разрешен въезд в Российскую Федерацию сроком до 01.04.2057 года.»

Мухаммадризо говорит, что все, кому он показывает это решение, не скрывают удивления: «Все говорят, что впервые видят, чтобы кому-то закрыли въезд на 39 года. В 2057 году я уже выйду на пенсию. До 1 апреля 2057 года! Представьте! Это выглядит как первоапрельская шутка, но это не шутка, а решение суда.»

Мухамадризо говорит, что не объяснив причину такого сурового решения, уже 14 июля его отправили обратно в Турцию рейсом Москва - Стамбул.

Мухаммадризо только два месяца назад вышел из тюрьмы, где провел 3 года по обвинению в сотрудничестве с оппозиционной группой, запрещенной в Таджикистане. После освобождения он пытался устроиться на работу в Турции, но не нашел в Стамбуле хорошую работу и решил попытать свое счастье в России.

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