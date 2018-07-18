Тренер сборной Хорватии велел политикам держаться подальше от команды

Далич описал проблемы родины, несмотря на которые его футболисты сумели стать вице-чемпионами мира.

Тренер сборной Хорватии Златко Далич недоволен тем, что успех его команды на чемпионате мира по футболу используется в политических целях. Об этом 51-летний специалист написал в своем Facebook.

Далич описал проблемы родины, несмотря на которые его футболисты сумели стать вице-чемпионами мира. В частности, он упомянул, что за 20 лет страну покинули 20 миллионов человек, сказал о проблемах в системе образования и здравоохранения, а также коррумпированности судебной системы, пишет Lenta.ru.

«Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели наш народ до страданий и отчаяния: держитесь подальше от сборной Хорватии. Вас не ждут в раздевалке, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы превратили Хорватию в одну из беднейших стран Европы», — написал Далич.

Предположительно, хорватский специалист отреагировал на поведение правительства страны. Как сообщает «Р-Спорт», 12 июля, после того, как хорватские футболисты переиграли сборную Англии в полуфинале мундиаля, многие чиновники явились на заседание в футболках «шашечных».

Сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира-2018. В решающем матче команда Далича уступила французам со счетом 2:4.