В двигатели самолетов запустят тараканов

В создании роботов-тараканов принимают участие специалисты из Гарвардского университета и Университета Ноттингема.

Британская компания Rolls-Royce объявила о разработке миниатюрных роботов-тараканов, которых будут запускать внутрь авиационных двигателей для выявления и устранения неполадок. Об этом сообщается на официальном сайте Rolls-Royce.

Проект презентовали на авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании. По словам инженеров Rolls-Royce, технология ускорит мониторинг состояния двигателей, а также устранит необходимость извлекать его каждый раз для починки.

«Обычная проверка двигателя занимает пять часов, а с этими маленькими роботами, возможно, потребуется всего пять минут», — рассказал разработчик Джеймс Келл.

В создании роботов-тараканов принимают участие специалисты из Гарвардского университета и Университета Ноттингема.

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