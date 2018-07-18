Кызылординская область: в I полугодии по всем макропоказателям - положительная динамика

Есть отставание по объемам промышленного производства и по вводу жилья, но к концу года, прогнозируется рост данных показателей.

Производительность труда в обрабатывающей промышленности только за I квартал этого года выросла более, чем на 10%, а экспорт несырьевой продукции - в 2,7 раза. Об этом сегодня на очередной сессии областного маслихата сообщил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает пресс-служба акима.

Выступая перед депутатами областного маслихата глава региона подчеркнул, что положительная динамика обеспечена практически по всем макропоказателям.

"По итогам первого полугодия наблюдается положительная динамика практически по всем макропоказателям – и по объему инвестиций - 117,2%, и по объему строительных работ - 115,9%, и по производству продукции в сельском хозяйстве - 102,7%, и обрабатывающей промышленности - 100,5%. Производительность труда в обрабатывающей промышленности в первом квартале этого года выросла более, чем на 10%, а экспорт несырьевой продукции - в 2,7 раза. Рост произошел и в розничном товарообороте - 101,1%, что свидетельствует о росте покупательской способности населения. Вместе с тем, хочу отметить, что в апреле были подведены итоги прошедшего года по производству валового регионального продукта и по итогам 2017 года наша область произвела продукции почти на 1,5 трлн.тенге, это на 0,8% больше, чем в 2016 году. Впервые, за последние 4 года, мы вышли на положительный вектор по ВРП! ", - подчеркнул глава региона.

И добавил, что есть отставание по объемам промышленного производства (95,3%) и по вводу жилья (74,3%), но к концу года, прогнозируется рост данных показателей.

Одним из приоритетов развития региональной экономики по-прежнему остается ее диверсификация. Отметим, что в рамках Карты индустриализации в регионе реализовано 22 проекта, 16 из которых обеспечивают выпуск продукции и занятость 1700 человек. За 6 месяцев этого года в рамках этих проектов выпущена продукция на сумму свыше 11 млрд.тенге - на 30% больше, чем за такой же период прошлого года, при этом экспорт продукции, произведенной проектами Карты, увеличился за этот период почти на 37%.

Аграрный сектор области также демонстрирует хорошие темпы развития. По словам акима области, в текущем году объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства вырос на 85%, объем производства сельхозпродукции - на 2,7%, производство пищевых продуктов - более, чем на 15%, а объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 66% в натуральном выражении и на 7,3% - в долларовом эквиваленте.

Одно из направлений этой сферы - развитие производства картофеля, овощей и бахчевых на промышленной основе. Так, в Кызылорде планируется построить первый автоматизированный тепличный комплекс, работающий по испанской технологии, в Шиелийском районе - 20 теплиц, а в Жанакорганском районе с участием турецких инвесторов - запустить производство томатов.

Ведется работа по наращиванию экспортного потенциала и расширению рынков сбыта. Напомним, что в 2016 году был возобновлен экспорт - бахчевых, в 2017 году - овощей и скота. В 2018 году начат экспорт сафлорового масла, первые 11 тонн в марте т.г. были отправлены в Китай. До конца года планируется экспортировать еще 500 тонн масла.

Строительство социальных объектов также является приоритетом. Так, в текущем году на территории области велось возведение 41 социального объекта, 20 из которых уже сданы в эксплуатацию. Строительство еще 10 объектов будет завершено до конца года, и еще 11 - планируется ввести в 2019 году. К примеру, только в сфере образования в эксплуатацию планируется ввести 15 объектов. С начала года уже сданы 4 школы и 6 детских садов, еще 4 школы и один детский сад будут построены во втором полугодии этого года.

За счет бюджета планируется сдать в эксплуатацию центральную районную больницу на 150 мест в г.Аральске, завершить строительство поликлиники на 250 посещений в пос.Жанакорган. Вместе с тем, ведется строительство районной больницы на 150 мест в пос.Шиели Шиелийского района и сельской больницы на 10 коек в населенном пункте 3-Интернационал Кармакшинского района, но их сдача запланирована на 2019 год. В планах строительство взамен аварийной Жалагашской районной больницы.

Напомним, что 2018 год в Кызылординской области объявлен Годом развития массового предпринимательства. В июне во всех районах области были проведены совещания, где были заслушаны руководители районов и ответственные кураторы о работе и планах по развитию малого предпринимательства.

"Надо признать, что определенный эффект от принимаемых мер есть, число действующих в области субъектов предпринимательства в текущем году выросло на 11% и по данному показателю область на лидирующих позициях среди регионов", - отметил аким области.

Отметим, что в рамках государственно-частного партнерства по Кызылординской области в реализации находятся 73 проекта на сумму более 30 миллиардов тенге.

"Программой развития территорий предусмотрен 121 индикатор, характеризующий темпы социально-экономического развития области, которые мы должны достичь к концу года. Самый основной, который обобщает результаты всей этой работы, это индекс физического объема валового регионального продукта. Задача на 2018 год довести его до 100,4%", - подчеркнул аким области, подводя итоги развития области за первое полугодие.

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