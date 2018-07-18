Свыше 19 тысяч актюбинцев охвачены активными мерами занятости с начала 2018 года

На реализацию программы область в этом году направит 7,4 миллиарда тенге.

В Актюбинской области продолжается широкомасштабная работа по вовлечению в продуктивную занятость безработных и непродуктивно самозанятых. Согласно Комплексному плану, с начала года активными мерами содействия занятости охвачено свыше 19 тысяч человек. Об этом в ходе совещания о реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Кайрат Утаров.

Он отметил, что на реализацию программы область в этом году направит 7,4 миллиарда тенге.

В рамках ее первого направления на краткосрочные курсы обучения наиболее востребованным на рынке труда профессиям направлено 1 913 человек. Из них 564 уже завершили обучение и нашли работу.

Всего при содействии органов занятости за шесть месяцев этого года трудоустроено более 16 тысяч человек.

- Одни из ключевых поручений Главы государства – обеспечение продуктивной занятости населения. Согласно статданным, безработица по области сегодня остается на уровне прошлого года – 4,8 %. Необходимо усилить работу по созданию новых рабочих мест. При этом упор должен быть сделан на создании постоянных рабочих мест, - подчеркнул аким области.

К получению технического и профессионального среднего образования с сентября этого года приступят 1 085 человек. Аким области подчеркнул, что приоритет при наборе на бесплатное обучение в колледжи должен быть отдан не поступившим в ссузы и вузы выпускникам 9-11 классов школ и членам малоимущих семей.

Второе направление Программы предусматривает развитие массового предпринимательства, в частности обучение, оказание поддержки в виде микрокредитования и предоставления гарантий по проектам.

С начала года азам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» уже обучено 797 человек. 182 из них (в том числе 170 сельчан) успешно защитили свои проекты и получили микрокредиты на общую сумму 806 миллионов тенге. Между тем, государственные безвозмездные гранты на реализацию инновационных бизнес-проектов предоставлены 18 гражданам на общую сумму 40 миллионов тенге.

В рамках совещания также был рассмотрена ходе реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». В текущем году на ее реализацию в регионе будет направлено 1,7 млрд. тенге. В том числе запланировано оказание поддержки 223 субъектам малого и среднего бизнеса.

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