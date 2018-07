На быка с Уолл-стрит посадили «Путина» в окружении цветных фаллосов

В Нью-Йорке пранкер переоделся фальшивым Путиным с голым торсом и сел верхом на статую Артуро Ди Модика «Атакующий бык», обклееную цветными фаллоимитаторами, сообщает "Сноб" со ссылкой на издание DailyStar

This morning in Lower Manhattan someone put a life sized, fake Putin on the Wall Street Bull and covered it with dildos. pic.twitter.com/6txPn35INp