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На быка с Уолл-стрит посадили «Путина» в окружении цветных фаллосов

Акция была устроена сразу после встречи президента США Дональда Трампа с Путиным 16 июля в Хельсинки.

Фото : twitter.com18 июля 2018, 16:38

В Нью-Йорке пранкер переоделся фальшивым Путиным с голым торсом и сел верхом на статую Артуро Ди Модика «Атакующий бык», обклееную цветными фаллоимитаторами, сообщает "Сноб" со ссылкой на издание DailyStar

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля на Уолл-стрит, где установлена скульптура.

Внешний вид пранкера и его поза отсылают к фотографии президента России Владимира Путина, на которой он запечатлен без рубашки верхом на лошади.

Huffington Post выяснил, что мужчина по имени Джефф Джеттон (Jeff Jetton) взял кредит в банке, чтобы устроить акцию, — комментарий к тому, что Путин якобы контролирует США. По словам Джеттона, он купил около 130 фаллосов и украсил ими быка. «Любой, кто говорит вам, что секс-игрушки не являются хорошими инструментами сопротивления, никогда не имел мешка членов и немного изобретательности», — сказал он.

Акция была устроена сразу после встречи президента США Дональда Трампа с Путиным 16 июля в Хельсинки. После их совместной пресс-конференции Трамп подвергся жесткой критике в США.

Экс-глава Центрального разведывательного управления Джон Бреннан назвал его выступление предательством и заявил, что президент США полностью в кармане у Путина. Актер и политик Арнольд Шварценеггер назвал Трампа импотентом.


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