В регионах сельчане рассказали мажилисменам о своих проблемах

Одна из них – недостаточное обеспечение водой.

Депутаты Мажилиса в рамках рабочих поездок по регионам посетили промышленные и сельскохозяйственные районы Туркестанской области, ответили на вопросы сельчан в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

В частности, председатель комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Глеб Щегельский, а также мажилисмены Куралай Каракен, Сергей Симонов, Михаил Чирков, Дания Еспаева встретились с жителями села Родниковка Мартукского района Актюбинской области.

В округе проживает 1 385 человек, половина - экономически активное население.

На встрече с парламентариями жители подняли ряд проблемных вопросов. Один из них – недостаточное обеспечение водой. Несмотря на то, что сельский округ централизованно обеспечен водой и газом, данный вопрос остается актуальным для местного населения.

Как пояснили присутствующие на встрече представители администрации района, в настоящее время выделено 9 млн тенге на составление проектно-сметной документации. До конца года будет подана бюджетная заявка. Вопрос будет решен по мере выделения средств. Кроме того, по информации представителей акимата, в этом году по программе «Развитие регионов» в Родниковке проведут освещение улиц на 1,4 млн тенге.

На встрече также были подняты вопросы пенсионного обеспечения, низких заработных плат, а также обеспечения медикаментами.

«Наша депутатская группа в рамках выезда в регионы отработала в Западно-Казахстанской области, сейчас в Актюбинской области. Для меня это очень ответственно, так как я сам родом отсюда. Нужно держать ответ перед людьми. Мы также смотрим, как воплощаются в жизнь Пять социальных инициатив Елбасы. Сейчас у сельчан ответственная пора, в разгаре уборочные работы. Мы выслушали людей, их проблемы. Часть из них постепенно находит свое решение», - отметил по окончании встречи Г. Щегельский.

А председатель комитета Мажилиса по аграрным вопросам Сапархан Омаров в Кентау Туркестанской области посетил индустриальную зону и «Юг-Электропривод» - предприятие по выпуску деталей, в т.ч. не имеющих аналогов в Казахстане, для трансформаторного завода.

На встрече с трудовым коллективом мажилисмен рассказал о ходе реализации Пяти социальных инициатив Президента, а также о законодательных нормах, способствующих выполнению государственных программ.

Депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев обсудил актуальные вопросы южного региона с работниками крестьянского хозяйства «Көктал» в с. Майтобе Тулькубасского района.

Созданное в 2004 году садоводческое хозяйство по выращиванию и хранению фруктов обеспечивает постоянной работой 30 сельчан, сезонными работами охвачено 220 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!