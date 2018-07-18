Двое обвиняемых предстанут перед судом из-за перевернувшегося в Астане батута

Подсудимые обвиняются по уголовной статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"

В районный суд №2 Астаны поступило уголовное дело по перевернувшемуся в начале мая батуту, на котором пострадали пятеро детей, передаёт BNews.kz.

"Действительно, уголовное дело поступило в районный суд №2 Алматинского района. Судья назначил главное судебное разбирательство по данному делу на 27 июля текущего года в 16.00 часов. Суду переданы два человека", - сообщили в пресс-службе городского суда.

Подсудимые обвиняются по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Процесс пройдет в открытом судебном заседании.

Yа территории торгового центра «Жаннур» ветром сорвало батут с детьми. По данным Комитета по ЧС МВД РК, батут пролетел около 20 метров от места закрепления. В результате инцидента в больницу с различными травмами попали пятеро детей.

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