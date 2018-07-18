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Власти Франции ограничили туристам доступ на Монблан

Представитель правительства департамента Верхняя Савойя заявил, что эта мера необходима для предотвращения серьезных рисков с точки зрения безопасности и уровня загрязнения.

Фото : Википедия18 июля 2018, 17:32

Власти Франции ограничили доступ на Монблан и к "королевскому маршруту" на 8 дней из-за слишком большого числа туристов, желающих подняться на вершину, сообщает Daily Mail.

В ближайшую неделю восхождение будет разрешено только тем туристам, кто заранее бронировал ночевку в хижине Гутера, пишет РИА Новости.

Представитель правительства департамента Верхняя Савойя заявил, что эта мера необходима для предотвращения серьезных рисков с точки зрения безопасности и уровня загрязнения.

"Многие туристы пытаются совершить восхождение в летний сезон без специального снаряжения, а одна венгерская пара пыталась взять с собой девятилетних детей", — пишет издание.

В прошлом году при покорении вершины погибли 14 человек, двое пропали без вести. В этом году смертей на Монблане было минимум три.


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