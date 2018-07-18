Запасы урана в Иране превысили 900 тонн

Иран и "шестерка" международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Запасы урана в Иране после достижения соглашения по иранской ядерной программе превысили 900 тонн, заявил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает РИА Новости.

"После СВПД мы смогли пополнить запасы на 400 тонн, до этого (соглашения) у нас было 550 тонн, которые мы импортировали из-за рубежа. С этими 400 тоннами запасы урана в нашей стране увеличились примерно до 900-950 тонн", - сообщил Салехи в интервью телекомпании IRIB.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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