В Талдыкоргане женщину ударило молнией

Пострадавшая получила термический ожог 2-3 степени.

В Талдыкоргане в местную многопрофильную больницу поступила женщина, пострадавшая от удара молнией, передает МИА «Казинформ».

«Поступила женщина с диагнозом: термический ожог 2-3 степени. Удар молнией правого бедра и правой стопы. Площадь ожога 3-5 процентов поверхности тела. Пострадавшая женщина полностью обследована. Внутренние органы без патологии. Возраст женщины - 34 года», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!