В Талдыкоргане женщину ударило молнией
Пострадавшая получила термический ожог 2-3 степени.
Фото : rtr.md18 июля 2018, 18:02
В Талдыкоргане в местную многопрофильную больницу поступила женщина, пострадавшая от удара молнией, передает МИА «Казинформ».
«Поступила женщина с диагнозом: термический ожог 2-3 степени. Удар молнией правого бедра и правой стопы. Площадь ожога 3-5 процентов поверхности тела. Пострадавшая женщина полностью обследована. Внутренние органы без патологии. Возраст женщины - 34 года», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.
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