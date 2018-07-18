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В Талдыкоргане женщину ударило молнией

Пострадавшая получила термический ожог 2-3 степени.

Фото : rtr.md18 июля 2018, 18:02

В Талдыкоргане в местную многопрофильную больницу поступила женщина, пострадавшая от удара молнией, передает МИА «Казинформ».

«Поступила женщина с диагнозом: термический ожог 2-3 степени. Удар молнией правого бедра и правой стопы. Площадь ожога 3-5 процентов поверхности тела. Пострадавшая женщина полностью обследована. Внутренние органы без патологии. Возраст женщины - 34 года», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.


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