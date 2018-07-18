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Российские блогеры за год зарабатывают до 16 млн долларов

Общий заработок – $15 840 000, или до 10 миллиардов рублей.

Фото : © Fotolia / goodluz18 июля 2018, 18:28

В России сегодня насчитывается 15-17 тысяч блогеров, их общий заработок составляет до 10 миллиардов рублей в год, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Об этом пишет РИА Новости.

"Хотел бы поделиться одной немаловажной цифрой: по нашим подсчетам, сегодня в стране примерно 15-17 тысяч блогеров. Эти 15-17 тысяч блогеров, на минуточку, на сегодняшний день уже зарабатывают порядка 10 миллиардов рублей в год, что превращает блогерство в достаточно неплохой и интересный бизнес", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Он отметил, что заработки у блогеров разные: от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов в месяц, "но все равно это быстро растущий рынок".

При этом Волин считает, что, если блогер делает качественный контент и зарабатывает на этом деньги, он мало отличается от журналиста.

"Если блогер при помощи своего труда зарабатывает деньги и занимается этим профессионально, то его ничто не отличает от журналиста. Наличие у человека лицензии или удостоверения отнюдь не делает его журналистом. Если вы занимаетесь профессиональным производством и продажей информации, вы работаете на медийном рынке, вне зависимости от того, зарегистрированы вы как СМИ или нет", — сказал замглавы Минкомсвязи.


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