Рядом с Байконуром создадут развлекательный центр для туристов

В регионе намерены развивать туризм.

Вблизи города Байконыр будет создан туристский развлекательный центр. Об этом сообщил заместитель Кызылординского областного управления предпринимательства и туризма Динмухамед Болатбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Площадь территории туристского развлекательного центра будет составлять 50 гектаров. Людям, наблюдающим за запуском ракет, будет слышен звук. Конечно, это пока еще проект. И все же мы уже внесли предложение в соответствующие органы. Сейчас говорят о поиске инвестора для этого проекта», - сказал Д.Болатбеков.

По его словам, будущий центр внесет свой вклад в развитие туризма в регионе.

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