Первый юнармейский палаточный лагерь открылся в горах Алматы

До конца летниx каникул в «Сарбазе» будут обучены 75 детей.

Цель лагеря - подготовить воспитанников к самостоятельной работе в самых различных географических и психологических обстоятельствах и в военно-полевых условиях, передает Zakon.kz.

- Идея открытия лагеря по горной подготовке юных морпехов и десантников витала давно - года три. И в этом году при поддержке Департамента по делам обороны, Военно-теxнической школы г. Алматы и целой команды энтузиастов мы смогли воплотить проект в действительность, - рассказывает руководитель клуба Бахытжан Перимбетов. - Для всех желающих детей 9 старше лет принимаются заявки на заезд на 7 дней.

Лагерь походный – это каждый день новая дорога, тропы, вершины и горизонты. Маршрут по категории сложности не более "1 Б" согласно горной и альпинисткой программе. В программе горной подготовки обязательны три вершины и в 25-45 киллометров, в течение 6 дней, в зависимости от возрастной категории участников лагеря.

Цель лагеря - подготовить воспитанников к самостоятельной работе в самых различных географических и психологических обстоятельствах и в военно-полевых условиях.

Погодные факторы всегда переменчивы в горах, поэтому и готовят здесь юных армейцев безопасно и быстро принимать решение для выживания в условно-боевой обстановке всем коллективом. Это одновременно приобретение практических навыков, закалка характера и общая физподготовка в горных условиях...

Не все выдерживают такую горную программу подготовки, но те, кто ее прошел, получают возможность тренироваться и совершать прыжки с учебной парашютной вышки ДШВ г. Капшагая и проходить полувоенную полосу препятствия.

Порядка 25 детей уже прошли горную подготовку в военно-патриотическом лагере "Сарбаз", а запланировано обучить до конца летниx каникул около 75 детей.

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