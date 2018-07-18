В Бурабае появилась "голливудская" надпись

В Щучинске Акмолинской области, относящемуся к самому роскошному курорту страны, появилась "голливудская" надпись "BURABAY".

Надпись "BURABAY", по аналогии со знаменитым памятным знаком "HOLLYWOOD" на голливудских холмах в Лос-Анжелесе, зажгли вчера ночью. За работой на горе в г.Щучинске Бурабайского района местные жители наблюдали с пристальным вниманием, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Продолжаем раскачивать курорт Бурабай. Установили большие буквы, которые будут светиться ночью. Ещё одно новое место для селфи", - написал на своей страничке в инстаграм руководитель облуправления туризма Данияр Идиятов.

Буквы, действительно, как и знаменитая надпись в Калифорнии, светятся ночью. Известно, что конструкция состоит из металла, размер букв – 14 на 7 метров.

Между тем, в социальных сетях идёт активное обсуждение надписи пользователями. "Голливуд отдыхает", - радуются одни. "Почему не на латинице?"- строго спрашивают другие.

"Здорово, ведь это наша здравница, курортная зона. Давно надо было такую надпись сделать. В Боровом реально как в Голливуде", - гордятся третьи.

Впрочем, нашлись, как это обычно бывает, и недовольные. Они отмечали, что лучше бы в Щучинске дороги отремонтировали и освещение на улицах провели. Возмущались, что надпись закрыла природную красоту. Беспокоились, что свет с горы будет потреблять много электроэнергии.

Напомним, "предшественником" "голливудской" надписи является подобная в Кокшетау. Её размеры – на 5 метров ниже бурабайских.

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