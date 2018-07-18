Спустя двое суток в Жамбылской области нашли тело утонувшего ребенка

Восьмилетний мальчик был в реке Талас.

Спустя двое суток нашли тело 8-летнего мальчика, утонувшего в реке Талас, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС Жамбылской области.

Днем 16 июля на реке Талас, близ Тараза, спасатели ДЧС Жамбылской области, волонтеры и родственники начали поиски 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки. Алим Шилязов, учащийся второго класса, отдыхал с родителями в роще «Лесхоз» возле реки Талас. Мальчика стало уносить течением реки, и родители не смогли догнать его.

«Тело мальчика нашли сегодня около 14:00, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель пресс-службы ДЧС области Сауле Мунатаева. - Нашли родственники мальчика, примерно в двух километрах ниже по течению реки Талас, близ детского санатория «Бобек». По версии очевидцев, в тот момент, когда мальчика неожиданно начало уносить течением, папа был на берегу, а мама купалась рядом с ним».

С начала 2018 года на водоемах области зарегистрировано 12 несчастных случаев, отметили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

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