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Отсутствие состава преступления: Верховный суд РК оправдал осужденного

Мужчина был привлечён к уголовной ответственности за ложный донос в отношении сотрудника полиции.

Фото : из открытых источников18 июля 2018, 21:05

Кассационная коллегия Верховного суда РК 17 июля рассмотрела 18 уголовных дел. По одному делу состоялся оправдательный приговор за отсутствием состава преступления, передаёт Zakon.kz. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков.

Оправдательный приговор получил Нышанбай Байзахов, которого привлекли к уголовной ответственности за ложный донос в отношении сотрудника полиции. Ему было назначено пять лет лишения свободы.

Дело рассмотрено по протесту Генерального Прокурора.

Постановление основывается на следующем:

1.Вопреки требованиям закона судебный акт в отношении Байзахова основан на предположениях и не обоснован какими-либо доказательствами. У него необоснованно взята подписка о предупреждении, об уголовной ответственности за ложный донос и на этом основании Байзахова незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Вместе с тем, статус подозреваемого по другому уголовному делу в связи с обвинением в совершении другого преступления предоставлял Байзахову право на защиту в виде дачи желаемых им показаний, вплоть до их отказа.

2.Свои высказывания в отношении сотрудника полиции Байзахов использовал как способ своей защиты. В соответствии с законом он вправе приносить жалобы на действия и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда, защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону.

3.Согласно конвенции ООН против пыток, каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам, право на предъявление жалобы компетентным властям и на быстрое, и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Государством предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или свидетельскими показаниями.

В соответствии с УПК не допускается обращение жалобы во вред лицу, подавшему жалобу, или в интересах кого она была подана.


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