Отсутствие состава преступления: Верховный суд РК оправдал осужденного

Мужчина был привлечён к уголовной ответственности за ложный донос в отношении сотрудника полиции.

Кассационная коллегия Верховного суда РК 17 июля рассмотрела 18 уголовных дел. По одному делу состоялся оправдательный приговор за отсутствием состава преступления, передаёт Zakon.kz. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков.

Оправдательный приговор получил Нышанбай Байзахов, которого привлекли к уголовной ответственности за ложный донос в отношении сотрудника полиции. Ему было назначено пять лет лишения свободы.

Дело рассмотрено по протесту Генерального Прокурора.

Постановление основывается на следующем:

1.Вопреки требованиям закона судебный акт в отношении Байзахова основан на предположениях и не обоснован какими-либо доказательствами. У него необоснованно взята подписка о предупреждении, об уголовной ответственности за ложный донос и на этом основании Байзахова незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Вместе с тем, статус подозреваемого по другому уголовному делу в связи с обвинением в совершении другого преступления предоставлял Байзахову право на защиту в виде дачи желаемых им показаний, вплоть до их отказа.

2.Свои высказывания в отношении сотрудника полиции Байзахов использовал как способ своей защиты. В соответствии с законом он вправе приносить жалобы на действия и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда, защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону.

3.Согласно конвенции ООН против пыток, каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам, право на предъявление жалобы компетентным властям и на быстрое, и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Государством предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или свидетельскими показаниями.

В соответствии с УПК не допускается обращение жалобы во вред лицу, подавшему жалобу, или в интересах кого она была подана.

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