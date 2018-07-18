Google оштрафовали на миллиарды евро

На исправление ситуации у Google есть 90 дней, в противном случае компании будут грозить новые штрафы в размере до пяти процентов среднесуточного оборота головной компании Alphabet.

Европейская комиссия оштрафовала «дочку» американской компании Alphabet — Google — за нарушение антимонопольного законодательства, американская компания проплачивала предустановку собственного поисковика на мобильных устройствах. Об этом говорится в сообщении европейского органа. Размер штрафа составит 4,34 миллиарда евро.

«Google использовала ОС Android как средство для укрепления своей поисковой системы на рынке», — приводятся в сообщении слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которая заверила, что никакой политики в решении Еврокомиссии нет.

По итогам расследования европейские власти пришли к выводу, что американская компания проплачивала производителям смартфонов за предустановку поисковика и браузера от Google, что привело к доминирующему положению последнего и созданию неконкурентной среды на этом рынке.

«Наше дело касается трех типов ограничений, которые Google наложила практически на все девайсы на базе Android. Они требовали, чтобы трафик с устройств не покидал информационной системы Google», — пояснила еврокомиссар.

На исправление ситуации у Google есть 90 дней, в противном случае компании будут грозить новые штрафы в размере до пяти процентов среднесуточного оборота головной компании Alphabet. В Google уже заявили агентству Bloomberg, что будут обжаловать решение Еврокомиссии. Гендиректор Google Сундар Пичаи отметил, что Европа «отвергает бизнес-модель Android, которая только расширила выбор, уж точно не снизила».

Google не первый раз получает иски от Еврокомиссии за доминирующее положение на рынке. В прошлом году компанию уже штрафовали на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление собственным положением на рынке.

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