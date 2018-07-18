Меланию Трамп перекосило после рукопожатия Путина

Стали видны истинные чувства первой леди США, пишут СМИ.

Английские СМИ обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании Трамп сразу после того, как она обменялась рукопожатием с российским лидером Владимиром Путиным. Первая леди одарила президента России обворожительной улыбкой, но затем отвернула голову в сторону и скорчила гримасу, не зная, что выдаст снимавшей ее камере свои истинные чувства.

На долгожданном саммите президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля произошел казус с женой американского лидера Меланией Трамп. Она также встречалась с российским главой Владимиром Путиным и пожимала ему руку.

Сначала первая леди пожимает Путину руку с широкой улыбкой, а затем отворачивает голову, чтобы президент России не видел, как она корчит гримасу недовольства. Однако камера продолжала все это снимать.

Впрочем, многие пользователи, обсуждающие эту публикацию в Интернете, решили, что лицо Мелании демонстрировало "ужас" и "озноб".

С того самого дня, как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, лицо Мелании Трамп было источником интенсивных спекуляций.

Ранее СМИ обсуждали резкую смену настроения Мелании на инаугурации, когда улыбку на ее лице сменило выражение самого мрачного отчаяния.

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