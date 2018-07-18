В интернете нашли "скрытое послание" Елизаветы II к Трампу

На прошлой неделе Трамп прибыл в Британию с визитом. Накануне его приезда в Лондоне прошла акция протеста.

В соцсетях обратили внимание на двусмысленный подбор украшений королевы Великобритании Елизаветы II во время встреч с главой США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

На прошлой неделе Трамп прибыл в Британию с визитом. Накануне его приезда в Лондоне прошла акция протеста.

Пользователь твиттера под ником @SamaruiKnitter обратила внимание на броши, которые надевала королева во время визита Трампа.

Отмечается, что в первый день встречи Елизавета II выбрала украшение в виде зеленого цветка, подаренное ей Бараком и Мишель Обамой. @SamaruiKnitter сочла это интересным выбором на фоне непростых отношений Трампа со своим предшественником.

На второй день королева надела "траурную" брошь, которую ее мать носила на похоронах Георга IV, что также не осталось без внимания внимательных пользователей Сети.

Кроме того, комментатор заметила, что третье украшение Елизаветы II также можно назвать символическим. Надетая ею в заключительный день визита Трампа брошь "Снежинка Канады" была подарена королеве Британии бывшим генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном. @SamaruiKnitter отметила, что такой выбор может послужить намеком, учитывая обострение отношение Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо.

Ранее в Сети осудили Трампа, оттолкнувшего Елизавету II в сторону. Пользователи твиттера сочли такой поступок оскорблением Британии.

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