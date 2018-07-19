Эшли Грин обнажилась на пляже

Звезда саги о вампирах недавно вышла замуж.

Меньше двух недель назад актриса Эшли Грин, которая запомнилась зрителям по съемкам в саге "Сумерки", связала себя узами брака с возлюбленным Полом Коури.

Теперь же новобрачные наслаждаются медовым месяцем на Гавайских островах. Влюбленные решили отправиться на нудистский пляж, и Эшли поделилась откровенным снимком оттуда.

На фотографии актриса запечатлена без одежды, сидя на песке спиной и прикрывая свои формы руками.

"С ним я дикая и свободная", - написала под фото Грин.

Стоит отметить, что молодожены до свадьбы встречались пять лет, обручились они в конце 2016 года.

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