Эшли Грин обнажилась на пляже
Звезда саги о вампирах недавно вышла замуж.
Фото : paparazzi.ru19 июля 2018, 00:03
Меньше двух недель назад актриса Эшли Грин, которая запомнилась зрителям по съемкам в саге "Сумерки", связала себя узами брака с возлюбленным Полом Коури.
Теперь же новобрачные наслаждаются медовым месяцем на Гавайских островах. Влюбленные решили отправиться на нудистский пляж, и Эшли поделилась откровенным снимком оттуда.
На фотографии актриса запечатлена без одежды, сидя на песке спиной и прикрывая свои формы руками.
"С ним я дикая и свободная", - написала под фото Грин.
Стоит отметить, что молодожены до свадьбы встречались пять лет, обручились они в конце 2016 года.
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