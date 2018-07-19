«Фабрика мумий»: археологи сделали неожиданную находку
Ученые нашли "фабрику мумий" последних фараонов Древнего Египта.
Ученые обнаружили на территории Саккары, древнейшего некрополя Египта, своеобразную "фабрику мумий" последней династии независимых фараонов, три десятка ее "клиентов" и множество артефактов, связанных с процессом бальзамирования тел. О результатах раскопок РИА Новости рассказывает Министерство по делам древностей Египта.
"Открытие только одной драгоценной маски в этой мастерской само по себе стало уникальным событием для нас, так как все подобные артефакты, за исключением двух находок в первой половине XX века, были украдены расхитителями гробниц еще во времена античности", — заявил Рамадан Хуссейн (Ramadan Hussein), руководитель раскопок и профессор университета Тюбингена (Германия).
Хуссейн и его коллеги проводят раскопки на территории Саккары уже несколько лет, используя самые современные методы естественных наук, в том числе трехмерные лазерные сканеры и радары.
Два года назад его команда начала проводить раскопки на юге этого некрополя, где расположены гробницы 26-й династии фараонов, правившей Египтом после его освобождения от владычества Ассирии и во времена его покорения Персидской империей.
Правители этой династии, как рассказывает ученый, пытались вернуть былое могущество и славу Египта, восстановив старые культурные и религиозные традиции, в том числе и постройку богатых гробниц, храмов и прочих культовых сооружений, взяв за образец постройки и деяния фараонов времен Древнего царства.
Подобные меры помогли объединить страну и изгнать ассирийцев, однако буквально через сто лет Египет был захвачен новой "сверхдержавой" античности — персидской империей Ахеменидов, что положило конец его самостоятельной истории.
Изначально, как отмечает Хуссейн, его команда пыталась найти несколько знаменитых гробниц фараонов этой династии, открытых еще в конце XIX века и погребенных под новыми слоями песка и прочих наносов.
Рядом с гробницей одного из чиновников фараона Амасиса II их радар обнаружил достаточно странное помещение квадратной формы, которое не было похоже на типичные гробницы времен 26-й династии. Оно было расположено на глубине 13 метров, и его длина и ширина составляли примерно пять метров.
Когда ученые проникли в это загадочное помещение, они обнаружили, что оно было не гробницей, а уникальной "мастерской мумий". Внутри этой мастерской они нашли 35 подготовленных мумий, пять саркофагов, множество драгоценных или просто интересных артефактов, в том числе десятки погребальных статуэток-ушабти, символизировавших слуг усопших, льняные саваны, масла для мумификации, ванну для вымачивания тел в щелочи, золотую маску и инструкции по мумификации.
Как отмечает Хуссейн, химический состав этих масел фактически полностью идентичен тем бальзамирующим материалам, которые были найдены в гробнице KV63 в Долине Царей, предположительно, принадлежащей Анхесенамон, жене Тутанхамона.
Сейчас химики, египтологи и прочие ученые детально изучают все находки из этой "мастерской". Их анализ, как надеются историки, поможет понять, как поменялись традиции мумификации за тысячи лет истории Древнего Египта и почему эта мастерская была построена под землей, а не на ее поверхности.
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