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Британцев напугала выброшенная на берег гигантская медуза

Всего в мире существует более 200 видов этих животных, но только шесть из них обитает у британских берегов.

Фото : Джулиан Осборн19 июля 2018, 00:53

Гигантскую медузу выбросило на песчаный пляж графства Корнуолл в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

Как отметил отдыхавший на этом пляже Джулиан Осборн, медуза, сопоставимая по размеру с крышкой от мусорного бака, привлекла к себе много внимания со стороны местных жителей и стала популярным объектом для фотосъемки. «Никогда не видел таких раньше. Это страшный зверь», — отметил он.

По информации издания, медуз достаточно часто выбрасывает на берега Великобритании, но эта привлекла внимание именно своим размером — обычно они бывают гораздо меньше.

Всего в мире существует более 200 видов этих животных, но только шесть из них обитает у британских берегов. Из-за жгучих щупалец медузы могут быть опасными.

17 июля стало известно, что в ближайшие 30 лет из-за изменений климата у берегов Великобритании могут появиться десять новых видов акул, которые пока обитают только в более теплых водах.


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