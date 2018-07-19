МОК добавил 6 новых дисциплин в программу Олимпиады 2022 года

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить пять новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

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В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке.

"Добавление новых дисциплин в программу Олимпиады 2022 года отражает наше стремление сделать Олимпийские игры более молодежными и гендерно сбалансированными, - заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. - Очень приятно видеть возрастающее количество спортсменок, особенно в таких захватывающих и новаторских видах".

На Олимпиаде-2022 в Пекине будет рекордное для зимних Олимпийских игр количество спортсменок и женских соревнований. Квота женщин среди участников Игр выросла с 41% до 45,44%. Число женщин вырастет среди участников соревнований по бобслею, скелетону, санному спорту, хоккею и лыжным видам. В скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде впервые будет равное количество мужчин и женщин среди спортсменов.

Общее количество спортсменов, участвующих в Олимпиаде, вырастет на 41. Всего в Играх в Пекине примут участие 2892 спортсменов.