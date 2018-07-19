Атриса рассказала об изнасиловании Люком Бессоном

По словам девушки, наутро после случившегося её тело болело так сильно, что она теряла сознание.

27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, известная по фильму "Валериан и город тысячи планет", раскрыла подробности изнасилования режиссёром Люком Бессоном. Детали инцидента приводит Daily Mail.

— Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого. Я очень боялась умереть и была очень близка к этому, — рассказала Ван Рой.

При этом актриса уточнила, что просила Бессона остановиться, обращаясь к нему с совершенно прямыми требованиями. Как пояснила Ван Рой, наутро после случившегося её тело болело так сильно, что она теряла сознание.

Напомним, Сэнд Ван Рой обвинила режиссёра в том, что он её изнасиловал в отеле "Бристоль". По её словам, сценарист надругался над ней, подсыпав что-то в чай. Обвинила в изнасиловании Бессона и 47-летняя директор по кастингу. Она обратилась в полицию на правах анонимности. Сам Люк Бессон категорически отрицает все заявления жертв.

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