В Турции прекратил действие режим ЧП

В этот период действовали ограничения на проведение митингов и ряда массовых мероприятий.

Продолжавшийся почти два года режим чрезвычайного положения в Турции прекратил своё действие, пишет Life.ru.

Власти Турции продлевали режим ЧП семь раз после попытки госпереворота 15 июля 2016 года. В этот период были ограничения на проведение митингов и ряда массовых мероприятий.

Также правительство после попытки госпереворота уволило более 130 тысяч чиновников, юристов, академиков, учителей и представителей силовых структур.

Несмотря на критику со стороны оппозиции и некоторых европейских политиков, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что режим ЧП не мешает ни местным жителям, ни туристам, ни бизнесу.

При этом ранее представитель Эрдогана Ибрагим Калын подчеркнул, что если возникнут новые угрозы для национальной безопасности Турции, то режим ЧП может быть восстановлен.

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