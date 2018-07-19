"Канело" публично признал отцовство над внебрачной дочерью

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) впервые публично признал факт отцовства над внебрачной дочерью от отношений с Фернандой Гомес, пишет Vesti.kz.

Роман Альварес и Гомес продолжался около десяти месяцев. Именно с ней "Канело" праздновал победу над соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО) в мае 2017 года, однако вскоре пара рассталась. Говоря о разрыве, Гомес заявила, что "не хочет быть одной из подружек".

В июне 2017 года Альварес появился в компании венесуэльской модели Шеннон де Лимы на пресс-конференции перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО). Их короткий роман завершился за несколько дней до поединка "Канело" и GGG, который прошел 16 сентября в Лас-Вегасе и закончился ничьей.

Во время романа Альварес и Де Лимы мексиканская пресса узнала о беременности Гомес, которая ранее сторонилась публичности и не была связана с шоу-бизнесом, а вскоре девушка подтвердила эту информацию. В декабре в частном роддоме в американском Лос-Анджелесе она родила дочку, которую назвала Мария Фернанда Альварес Гомес. Девушка тогда не сообщила имя отца, а "Канело" не давал никаких комментариев по этому поводу.

Молчание Альварес и Гомес прервали спустя восемь месяцев. Каждый из них опубликовал фото дочери в Instagram: девушка предложила подписчикам выбрать, на кого больше похож ребенок, а боксер написал "Скучаю по моей принцессе". Пока не уточняется, воссоединились ли Альварес и Гомес.

Теперь у Альвареса - двое детей. Когда боксеру было 17 лет, у него родилась дочь Эмили Циннамон, с матерью которой он расстался. Официально Альварес никогда не был женат. Старшая дочка часто появляется в Instagram отца, а в честь нее он сделал татуировку в феврале этого года.