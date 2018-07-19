6-килограммовая девочка родилась в Актобе

У родителей Рината Тастанбекова и Бибигуль Байболатовой это шестой ребёнок.

15 июня в Актюбинском перинатальном центре родилась девочка весом 6 килограммов 350 граммов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Диапазон.

У родителей Рината Тастанбекова и Бибигуль Байболатовой это шестой ребёнок.

– С начала этого года это первый случай, когда родился такой крупный ребенок, – рассказывает зам­директора по контролю и качества Анара Амиркулова. – Роды прошли без осложнений, женщина родила самостоятельно. Ребенок родился здоровым, хотя когда рождаются дети с паратрофией, их обязательно нужно обследовать на сахарный диабет. За рубежом сейчас рождается очень много крупных детей.

34-летняя мама воспитывает четверых мальчиков и двух девочек. Самому старшему 14 лет. Младшая девочка родилась 15 июня весом 6 килограммов 350 граммов, рост 63 см. Дочку назвали мусульманским именем Каусар.

– Год назад мы переехали сюда из Атырау, муж до сих пор работает там вахтовым методом, а я воспитываю дома детей, – делится Бибигуль. – 15 июня прошлого года здесь у нас родилась Раяна. А в этом году на Ораза айт, также 15 июня на свет появилась Каусар. Дети всегда рождались крупными, но до 5 кг. Все дети у нас очень воспитанные и одаренные. Старшие мне помогают воспитывать младших. У нас большая и дружная семья.

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