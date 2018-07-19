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Представлен проект гибрида самолета и поезда

По габаритам самолет сравним с Airbus A320: размах крыльев воздушного судна составляет 49 метров, длина — 34 метра, высота — 8 метров.

Фото : скриншот19 июля 2018, 08:44

Французская компания Akka Techonologies представила проект гибрида самолета и поезда "Link & Fly", пишет РИА Новости .

Как показано на кадрах, "Link & Fly" при посадке убирает крылья и может продолжать дальнейший путь как обычный поезд.

По габаритам самолет сравним с Airbus A320: размах крыльев воздушного судна составляет 49 метров, длина — 34 метра, высота — 8 метров. Летательный аппарат вмещает 160 пассажиров.

В компании рассчитывают, что разработка позволит разгрузить крупные транспортные пути и повысит привлекательность авиаперелетов — пассажирам не придется самостоятельно добираться в город из аэропортов, которые часто находятся на окраине или в другом населенном пункте.


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