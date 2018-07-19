В Астане водители автобусов за три дня допустили более 280 нарушений

По факту выявленных нарушений водители автобусов привлечены к административной ответственности.

Более 280 нарушений Правил дорожного движения совершено водителями автобусов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

С целью профилактики ДТП с участием общественного транспорта и снижения аварийности на дорогах полицейскими Астаны совместно с Инспекцией транспортного контроля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Данное мероприятие проводилось 3 дня, с 16 по 18 июля.

Как отметили в управлении административной полиции ДВД Астаны, с начала ОПМ выявлено более 280 нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов общественного транспорта. Водителей автобусов привлекли к административной ответственности.

Также, выявлены факты выпуска на линию автобусов с техническими неисправностями, по которым в отношении 6 должностных и юридических лиц (автобусных парков) возбуждено административное производство с наложением административного взыскания.

Для дальнейшей профилактики нарушений ПДД и поддержания дисциплины поведения водителей общественного транспорта на дорогах, подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

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