В Казахстане защитят права дольщиков

Появится возможность получать займы на приобретение жилья в строящемся доме без дополнительного залога.

Казахстанцы смогут без опасений участвовать в долевом строительстве жилья –они будут застрахованы от действий недобросовестных застройщиков.

Вкладываться в недвижимость на стадии строительства всегда выгоднее, но есть и риски - возможные нарушения в строительстве, сдача домов позже срока.

Поэтому покупать первичное жилье следует только у строительных компаний, предоставляющих гарантии завершения строительства.

Фонд гарантирования жилищного строительства презентует новый продукт - «Гарантирование займов дольщиков». Продукт позволит получать займы на приобретение жилья в строящемся доме без дополнительного залога. В целях защиты прав дольщиков и в соответствие с Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» Фонд гарантирует завершение строительства и передачу доли в жилом доме. Срок гарантии Фонда - до ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Первое Соглашение между АО «ФГЖС» и АО «Банк ЦентрКредит» будет подписано в Астане 20 июля.

Напомним, ранее президент Нурсултан Назарбаев поручил довести показатель обеспеченности жильем до 30 квадратных метров на одного жителя страны.

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