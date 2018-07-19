ПРАВМЕДИА: изменения 2018 года в сфере госзакупок

Вебинар пройдет 25 июля в 14.00.

Госзакупщики и поставщики, вы уже изучили новеллы законодательства? Вы уверены, что правильно применяете новые нормы о госзакупе?

Узнайте всё об изменениях в сфере государственных закупок!

25 июля в 14:00 часов по времени Астаны приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА на тему: «Регламентированные закупки в 2018 году. Текущие изменения в законодательстве РК, регулирующем сферу государственных закупок, закупок ФНБ «Самрук-Казына» и закупок недропользователей».

На вебинаре рассмотрим:

- что в целом изменилось в законодательстве по госзакупу в 2018 году;

- какие изменения произошли в закупках АО ФНБ Самрук Казына;

- что нового в закупках ТРУ недропользователями.

Ведущая: Худайбергенова Наталья Александровна - эксперт-практик по государственным закупкам с более чем 20-летним опытом, бизнес-тренер, руководитель ТОО «Учебный Центр «ВСЕ ЗАКУПКИ», автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы», эксперт ИС "ПАРАГРАФ".

Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.

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