В Аргентине работе нефтяных вышек препятствуют маленькие ящерицы

Нефть является одним из главных ресурсов, с помощью которого страны обогащают казну.

В провинции Неукен в Аргентине было найдено большое месторождение нефти, из которого компания активно добывала природные ресурсы, передает vistanews.ru.

Как отмечается в сообщении, теперь работе вышек препятствует появление маленьких ящериц, которые находятся под угрозой вымирания. Добыча нефти может загрязнить окружающую среду и значительно подпортить жизнь пресмыкающимся.

Специалисты заявляют, что существование этого вида ящериц возможно только в местности, где решили добывать нефть, однако процесс перекачки природного ресурса может изменить экосистему и повлечь за собой полное уничтожение вида. Биологи опасаются, что ящерицы исчезнут с лица Земли и без человеческого вмешательства, однако люди значительно ускорят этот процесс. Учёные попросили компанию дать им возможность изучить животных, чтобы понять, как их спасти.

В это время нефтедобывающая фирма планирует перевезти больше производственных мощностей в регион и инвестировать в него более 30 млрд долларов за 20 лет.

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