На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков

Местами пройдут дожди с грозами.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, на крайнем юге, севере, западе и в центре погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на севере и в центре ночью и утром местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Жамбылской области порывы 23 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области днем местами возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами – туман, в Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем

Погода в Астане днем

Прогноз погоды на 19 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!