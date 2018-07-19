Определились все пары второго отборочного раунда Лиги чемпионов с участием "Астаны"
В эту стадию пробилась и команда казахстанского тренера.
Определились все пары второго отборочного раунда Лиги чемпионов, куда пробилась и "Астана", передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Казахстана выбил из турнира черногорскую "Сутьеску", одержав победу по сумме двух матчей с общим счетом 3:0 (1:0, 2:0). Причем в ответной игре "Астана" установила уникальное достижение - команда впервые в Лиге чемпионов забила два мяча на выезде.
Также во второй отборочный раунд пробилась литовская "Судува". Команда под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина одержала верх над кипрским АПОЭЛом (3:1, 0:1), который в прошлом сезоне участвовал в групповом раунде Лиги чемпионов, где дважды сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (1:1, 1:1).
Добавим, что во втором отборочном раунде Лиги чемпионов в борьбу вступают команды, которые пробились в путь представителей лиг. Так, греческий ПАОК встретится со швейцарским "Базелем", а голландский "Аякс" сыграет с австрийским "Штурмом".
Первые матчи состоятся 24 и 25 июля, ответные - 31 июля и 1 августа.
Полностью пары второго отборочного раунда Лиги чемпионов выглядят так:
Путь чемпионов:
"Астана" (Казахстан) - "Мидтьюлланд" (Дания);
"Лудогорец" (Болгария) - "Видеотон" (Венгрия);
"Кукеси" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан);
ЧФР Клуж (Румыния) - "Мальме" (Швеция);
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль);
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва);
БАТЭ (Беларусь) - ХИК (Финляндия);
"Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдавия);
"Легия" (Польша) - "Спартак" Трнава (Словакия);
"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия).
Путь представителей лиг:
ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария);
"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия).