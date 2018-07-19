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Что ты скажешь теперь, Илон Маск: Назарбаев назвал преимущества "Байконура"

В результате большого изучения была выбрана эта площадка - Президент.

Фото : tonkosti.ru19 июля 2018, 10:54

Телерадиокомплекс Президента Казахстана опубликовал видеофрагмент, на котором Нурсултан Назарбаев назвал преимущества космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

"Интересно, знает об этом Илон Маск или нет. Как вы думаете?" - говорится в подписи к видео.

"Байконур является самым лучшим космодромом для запуска человека. Во-первых там по экватору все это рассчитано. Здесь самый большой груз на силу выносится в космос. Самый скорый выход человека в космос именно здесь. В результате большого изучения была выбрана эта площадка", - сказал Назарбаев.


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