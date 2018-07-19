Чем болеют алматинцы во время жары

Самым распространенным диагнозом является острая респираторная вирусная инфекция верхних дыхательных путей.

Согласно прогнозам синоптиков на ближайшие дни ожидается повышение температуры в Алматы до +35 градусов, те алматинцы, которые остались в городе, с тревогой ждут аномальной жары. Не менее переживают медики города, ведь их ждут "жаркие дни" не только-то из-за высокой температуры воздуха, но и из-за большого количества обращений за врачебной помощью, передает Zakon.kz.

Страховая Компания "Kompetenz" провела исследование, проанализировала собственную статистику и выяснила, что частота обращений по полисам добровольного медицинского страхования в дни, когда столбик термометра превышает +34 градусов выше на 32%, чем в среднем за год. Специалисты составили рейтинг летних болезней жителей Алматы.



У медиков и страховщиков существует термин "летние болезни". Какие же органы и системы особенно уязвимы жарким летом? Согласно статистике, в течение двух летних месяцев этого года за врачебной помощью обратился каждый шестой обладатель полиса добровольного медицинского страхования или 16% от общего числа застрахованных. Среди детей в возрасте до 14 лет этот показатель еще выше, 23,2% от общего числа застрахованных детей обратились в медицинские учреждения. Однако самый высокий показатель приходится на людей в возрасте от 55 до 65 лет, 26,4% из которых обратились за помощью к врачу.





Самым распространенным диагнозом, который ставили застрахованным в вышеуказанный период времени, является острая респираторная вирусная инфекция верхних дыхательных путей, он был поставлен 32% обратившимся. Организм в начале лета уже сильно истощен, но не успел еще напитаться витаминами, укрепить иммунитет, а потому легкое дуновение кондиционера - и готово: простуда. Да не простая, а с осложнением в виде инфекционного конъюнктивита или бронхита. Или кто-то решил открыть купальный сезон, посмотрев на календарь, а не на термометр. Доставать приходится уже обычный градусник. Специалисты страховой компании считают, что летом заболевания простудного и вирусного характера протекают гораздо тяжелее и дольше, что вызвано особенностями возбудителей болезней в это время года.

На втором месте находятся травмы, на которые приходится 13% от общего числа обращений. Самыми распространенными травмами в летний период и у взрослых, и у детей, исключая банальные ссадины и ушибы, являются переломы лучевой кости и различные травмы кисти.

На третьем месте находятся заболевания сердечно-сосудистой системы (на них приходиться 9,5%). Жара заставляет кровь бежать быстрее, а сердце — биться сильнее. Из-за жары и духоты возрастает риск гипертонии, инфаркта и инсульта. Дело в том, что в жару сердце действительно стремится "качать" кровь в ускоренном темпе, поскольку кровь из-за потери жидкости организмом густеет, становится менее насыщенной кислородом и может спровоцировать гипоксию и обморок, даже если вы не находитесь в душном транспорте и не торчите, как корнеплод, на грядке вниз головой под палящим солнцем. Сосудистая дистония — в условиях "загустевшей" крови и лимфы — чревата появлением тромба и закупоркой сосуда.

В жару организм теряет много жидкости: при температуре окружающей среды 40°С организм испаряет около 1 литра пота в час. Вместе с жидкостью организм теряет минеральные соли, в том числе калий и магний, которые необходимы для работы сердца и сохранения сердечного ритма. Лучшей профилактикой, способствующей нормализации циркуляции крови, станет восполнение необходимого уровня влаги. В жаркое время рекомендуется пить негазированную воду, причем пить ее следует по необходимости и малыми порциями. При этом стоит учитывать индивидуальные особенности организма, норму воды для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может определить только врач.



На четвертом месте находятся пищевые отравления, нах них приходится 7,8% от общего числа обращений. В жаркое время года необходимо внимательно следить за свежестью продуктов, особенно мясных, рыбных и молочных: а также обращать внимание на сроки их годности и покупать в местах со специальным холодильным оборудованием.



На пятом месте находятся тепловые удары и солнечные ожоги. Состояние обычно бывает спровоцировано длительным пребыванием на солнце либо в душном помещении. Чтобы предупредить тепловые удары, следует носить головные уборы, одежду преимущественно из натуральных тканей, употреблять достаточно жидкости.



На шестом месте находится обращения в связи с аллергическими заболеваниями. Летом люди делятся на два типа – тех, кто собирает букеты и объедается фруктами, и тех, кто ходит с красным носом и проклинает цветы за то, что они цветут, фрукты, за то, что они растут и тополиный пух за то, что он пушится. Летние аллергии – еще одна проблема теплого времени года.



Еще около 4% обращений застрахованных связаны с неприятными последствиями укусов насекомых, которые иногда вызывают серьезные воспалительные и аллергические реакции. Укусы комаров, пчёл, ос, чреваты токсическими реакциями. Могут возникнуть сильные местные реакции (отёки, покраснения, увеличение лимфатических узлов) и токсические реакции (тошнота, рвота, озноб, боль в суставах), головные боли, рвота, повышение температуры, а то и падение артериального давления, удушье, потеря сознания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!