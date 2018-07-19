Доллар достиг своего максимума в этом году на торгах
Cредневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге за доллар (+0,40 тенге), объем торгов – 27,550 млн долларов (-23 800 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4800 тенге за рубль, объеме торгов 5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,8898 тенге за юань (-0,2862 тенге), объем торгов – 1,2 млн юаней (-950 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 345,1-345,9 тенге, евро - 401,9-403,9 тенге, рос.рубля - 5,48-5,53 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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