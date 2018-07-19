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Доллар достиг своего максимума в этом году на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге.

Фото : mail.kz19 июля 2018, 11:25

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге за доллар (+0,40 тенге), объем торгов – 27,550 млн долларов (-23 800 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4800 тенге за рубль, объеме торгов 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,8898 тенге за юань (-0,2862 тенге), объем торгов – 1,2 млн юаней (-950 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 345,1-345,9 тенге, евро - 401,9-403,9 тенге, рос.рубля - 5,48-5,53 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.


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