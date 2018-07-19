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Почувствуйте нашу боль: если бы животные обращались с нами так же, как мы с ними

Просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая.

Фото : bigpicture.ru19 июля 2018, 11:58

В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.

«А сейчас добавляем начинку».

Надпись на табличке: «Свежепойманные люди».

— Ненавижу этот крик, когда их варишь!

— Это не крик… Просто воздух выходит.

— Помогите!

— Если поет, значит, счастлив.

«Это какая-то шутка?»

Источник bigpicture.ru


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