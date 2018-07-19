В Мангистау активизировалась инвестиционная деятельность

За 1 полугодие 2018 года были проведены переговоры с потенциальными инвесторами из более 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.

По итогам 2017 года Мангистауский регион занимает III место в республике по объему инвестиций в основной капитал на душу населения (664,9 тыс. тенге), сообщает управление внутренней политики области.

На сегодняшний день в сфере внешнеэкономического сотрудничества Мангистауская область осуществляет экспортно-импортные операции с 89 странами мира, в том числе экспортные операции с 37 государствами и импортные – с 86 странами мира.

По итогам 2017 года товарооборот Мангистауской области составил 4 556,6 млн. долларов США, что на 18,2% больше чем в 2016 году (3 853,4 млн. долларов США).

Только в 2017 году глава региона Ералы Тугжанов в целях увеличения объема инвестиций провел встречи с более чем 30 потенциальными инвесторами из различных стран мира (Китай, Великобритания, Оман, Турция, Иран, США, Франция, Нидерланды, Италия, Израиль и др.). В итоге подписаны 14 меморандумов о сотрудничестве по реализации проектов в таких отраслях экономики как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, городская инфраструктура. Достигнуто улучшение инвестиционного климата в Мангистауской области. По итогам 2017 года Мангистауский регион занимает III место в республике по объему инвестиций в основной капитал на душу населения (664,9 тыс. тенге).

Только за 1 полугодие 2018 года были проведены переговоры с потенциальными инвесторами из более 10 стран дальнего и ближнего зарубежья (Китай, Великобритания, Иран, Италия, Испания, Германия, Франция, Нидерланды и другие), были подписаны 6 меморандумов.

Особенно важной и результативной была поездка делегации Мангистауской области в ОАЭ в марте 2018 года. Делегация Мангистауского региона во главе с акимом области провела деловые встречи с компаниями DP World, «Camelicious» и др. В итоге подписаны ряд меморандумов с арабскими инвесторами.

Также подписано рамочное соглашение с компанией DP World, третьей в мире по величине мирового портового оператора. Данное соглашение придаст дополнительный импульс развитию СЭЗ «Морпорт Актау».

В апреле 2018 года по инициативе Ералы Лукпановича делегация Мангистауской области побывала в Балканском велаяте (Туркменистан). В рамках этого визита состоялся Казахстанско-Туркменистанский бизнес-форум. По итогам встреч руководству Балканского велаята внесены 13 предложений от акимата области по активизации приграничного сотрудничества.

В целом, в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития РК за время работы Тугжанова Ералы Лукпановича реализованы пять проектов на общую сумму 70,7 млрд. тенге с созданием 419 рабочих мест.

Также, в регионе планируется дальнейшее увеличение объемов инвестиций до конца года за счет реализации бюджетных инвестиционных проектов. Это более 130 проектов на сумму порядка 32 млрд. тенге. А также реализация проектов в рамках проектного управления.

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