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Акимы районов Туркестанской области получили опыт в организации территориальной обороны

Тактико-специальное учение имело практическую направленность и проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото : Министерство обороны РК19 июля 2018, 12:22

На базе полевого лагеря акимата Туркестана и учебного полигона войсковой части 74884 проведены тактико-специальные учения с подразделением бригады территориальной обороны Туркестанской области, передает пресс-служба министерства обороны РК,

В тактико-специальном учении приняли участие военнослужащие Главного управления территориальной обороны ВС РК, регионального командования «Юг», должностные лица акимата Туркестанской области, акимы районов, представители силовых структур области. В период проведения учения были призваны на воинские сборы порядка 150 военнообязанных территориальных войск.

Основная цель проведения - совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц по организации и проведению мероприятий боевого слаживания подразделений терробороны. Учение проведено в соответствии с «Концепцией интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности Республики Казахстан», в которой определены основные направления совершенствования системы территориальной обороны государства до 2020 года.

Следует отметить, что данное тактико-специальное учение имело практическую направленность и проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым. В перспективе все местные исполнительные органы страны в плановом порядке будут проводить практические мероприятия (учения, тренировки) с целью дальнейшего развития территориальной обороны.


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