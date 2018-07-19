В Усть-Каменогорске спасли 5-летнего ребенка, едва не выпавшего из окна

Полицейские незамедлительно приступили к действиям, вместе с неравнодушными гражданами им удалось предотвратить трагедию.

В Усть-Каменогорске прохожие и полицейские спасли 5-летнего ребенка от гибели, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

По информации полиции, поздно вечером 18 июля при патрулировании по улице Независимости экипаж БДПП УВД младший лейтенант полиции Рашид Солтангазин и сержант полиции Бауыржан Ризабеков заметили большое скопление людей под окнами одного из домов.

Приблизившись, стражи порядка узнали, что причиной волнения людей, оказался ребенок, который стоял на подоконнике открытого окна на 3 этаже.

«Полицейские незамедлительно приступили к действиям, и вместе с неравнодушными гражданами предотвратили трагедию. Дверь квартиры была заперта и сотруднику полиции Бауыржану Ризабекову вместе со случайным прохожим, вызвавшимся помочь, удалось пробраться к окну из соседней квартиры и завести ребенка домой», - рассказали в ДВД.

Как поясняется, инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с родителями ребенка. Теперь эта семья будет находиться под пристальным вниманием ювенальной полиции.

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